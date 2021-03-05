В Турции разбился военный вертолет, 11 погибших

Украинские высокие должностные лица выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой.

В Турции разбился военный вертолет, 11 погибших
Фото: TatvanTV

Вчера на востоке Турции разбился военный вертолет. Погибли девять человек, еще четыре человека были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Сегодня утром Министерство обороны Турции сообщило, что число жертв катастрофы возросло до 11 - умерли двое госпитализированных.

Известно, что вертолет вылетел из турецкого города Текирдаг 4 марта в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была потеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис.

По информации издания Daily Sabah, среди погибших - командующий восьмым корпусом сухопутных войск генерал Осман Эрбаш. Еще четыре человека были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Президент Владимир Зеленский, спикер Рады Дмитрий Разумков и глава МИД Дмитрий Кулеба выразили соболезнования в связи с катастрофой вертолета и гибелью турецких военных.

"Глубокие соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате катастрофы вертолета в провинции Битлис. Родным и близким желаем сил, а раненым скорейшего выздоровления", - написал президент Украины в твиттере.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Единый электронный билет вскоре внедрят по всей УкраинеЕдиный электронный билет вскоре внедрят по всей Украине
Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибиюСтивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию
Renault тестирует конкурента Nissan QashqaiRenault тестирует конкурента Nissan Qashqai
В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИВ Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
Блок рекламы


Похожие новости
Военный из ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль, чтобы спасти четырех котовВоенный из ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль, чтобы спасти четырех котов
"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе
В Нигерии упал военный самолет, погибли 7 человекВ Нигерии упал военный самолет, погибли 7 человек
На курорте Куршавель разбился вертолет, погибли два человекаНа курорте Куршавель разбился вертолет, погибли два человека
Нацгвардия получит 10 вертолетов от французовНацгвардия получит 10 вертолетов от французов
Минобороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолетаМинобороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для ГрузииМотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
У берегов Турции затонуло судно украинской компании: есть погибшие (обновлено)У берегов Турции затонуло судно украинской компании: есть погибшие (обновлено)
Под Киевом произошла авария с вертолетомПод Киевом произошла авария с вертолетом
Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости