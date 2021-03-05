В Турции разбился военный вертолет, 11 погибших

Вчера на востоке Турции разбился военный вертолет. Погибли девять человек, еще четыре человека были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Сегодня утром Министерство обороны Турции сообщило, что число жертв катастрофы возросло до 11 - умерли двое госпитализированных.

Известно, что вертолет вылетел из турецкого города Текирдаг 4 марта в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была потеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис.

По информации издания Daily Sabah, среди погибших - командующий восьмым корпусом сухопутных войск генерал Осман Эрбаш. Еще четыре человека были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Президент Владимир Зеленский, спикер Рады Дмитрий Разумков и глава МИД Дмитрий Кулеба выразили соболезнования в связи с катастрофой вертолета и гибелью турецких военных.