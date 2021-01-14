SkyUp вводит новую норму ручной клади: что изменится

SkyUp с 20 января 2021 года изменит бесплатную норму перевозки ручной клади и сделает ее зависимой от типа билета. Об этом говорится в рассылке авиакомпании, направленной в аэропорты, пишет avianews.com.

Фото: rbc.ua

Сейчас авиакомпания позволяет провозить в салоне самолета вне зависимости от тарифа один предмет с габаритами до 55?20 см и весом до 7 кг.

Дополнительно сверх нормы можно взять с собой ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонт, материалы для чтения и пакет с товарами Duty Free. Общий вес всех дополнительных предметов не должны превышать 3 кг, а габариты — 35?20?10 см.

Новые правила

По новым правилам SkyUp увеличит вес базового предмета для всех билетов с 7 кг до 9 кг, но оставит прежними габариты — 55?40?20 см.

Из списка дополнительных предметов, разрешенных к перевозке сверх нормы, исключат ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонт, материалы для чтения и пакет с товарами Duty Free.

Пассажиры по самому дешевому безбагажному тарифу Basic смогут проносить в салон только один предмет.

Пассажиры по багажному тарифу Standard смогут брать с собой второй предмет ручной клади с весом до 5 кг и габаритами до 35?20?10 см.

Самый дорогой тариф Flex позволит проносить на борт два места ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55?40?20 см. Также SkyUp изменит багажную норму по таким билетам с 23 кг до 32 кг.

Пассажиры смогут докупить еще одно место ручной клади с весом до 9 кг в дополнение к бесплатной норме в аэропорту или на сайте SkyUp. Однако авиакомпания не указала стоимость такой услуги.

Предметы, которые пассажиры смогут провезти сверх нормы по всем билетам после вступления в силу новых правил:

питание для ребенка;

детская дорожная люлька для младенцев до 1 года;

детская коляска;

инвалидное кресло или костыли;

оборудование, которым пользуются люди с инвалидностью.

Напомним

В предыдущий раз SkyUp менял правила перевозки ручной клади год назад. Тогда авиакомпания в дополнение к базовой норме позволила брать на борт женскую или мужскую сумку.