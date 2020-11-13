Крупная авиакомпания возобновила самый длительный перелет в мире
Авиаперевозчик Singapore Airlines возобновил перелеты по самому длительному маршруту в мире – из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом
Что известно о рейсе
Длительность рейса по пути в Нью-Йорк составляет 18 часов 5 минут, в обратном направлении в Сингапур — 18 часов 40 минут.
На этом маршруте Singapore Airlines использует авиалайнеры увеличенной дальности Airbus A350-900. Они могут перевозить 42 пассажира в бизнес-классе, 24 путешественника в премиум-экономе и 187 пассажиров в эконом-классе.
Также Singapore Airlines намерена сделать ставку на перевозку грузов на линии Сингапур – Нью-Йорк, поскольку это единственный маршрут из Сингапура на северо-восточное побережье США. Здесь расположены центры дистрибуции многих товаров от компаний, базирующихся в США. Авиакомпания рассчитывает на заказы на перевозку от фармацевтических компаний и фирм, специализирующихся на электронной коммерции и технологиях.
Главное отличие от рейса докризисного времени – теперь полеты выполняются не в Ньюарк, а в аэропорт Джона Кеннеди. Из-за этого маршрут стал длиннее еще на 5 км и теперь его протяженность — 15 349 км.
Немного о Singapore Airlines
По данным
За аналогичный период 2019 года компания заработала 94,5 млн сингапурских долларов (около $70 млн).