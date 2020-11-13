Крупная авиакомпания возобновила самый длительный перелет в мире

Авиаперевозчик Singapore Airlines возобновил перелеты по самому длительному маршруту в мире – из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом сообщил Reuters.

Крупная авиакомпания возобновила самый длительный перелет в мире
Фото: singaporeair.com

Что известно о рейсе

Длительность рейса по пути в Нью-Йорк составляет 18 часов 5 минут, в обратном направлении в Сингапур — 18 часов 40 минут.

На этом маршруте Singapore Airlines использует авиалайнеры увеличенной дальности Airbus A350-900. Они могут перевозить 42 пассажира в бизнес-классе, 24 путешественника в премиум-экономе и 187 пассажиров в эконом-классе.

Также Singapore Airlines намерена сделать ставку на перевозку грузов на линии Сингапур – Нью-Йорк, поскольку это единственный маршрут из Сингапура на северо-восточное побережье США. Здесь расположены центры дистрибуции многих товаров от компаний, базирующихся в США. Авиакомпания рассчитывает на заказы на перевозку от фармацевтических компаний и фирм, специализирующихся на электронной коммерции и технологиях.

Главное отличие от рейса докризисного времени – теперь полеты выполняются не в Ньюарк, а в аэропорт Джона Кеннеди. Из-за этого маршрут стал длиннее еще на 5 км и теперь его протяженность — 15 349 км.

Немного о Singapore Airlines

По данным Reuters, 6 ноября Singapore Airlines отчиталась о рекордных чистых убытках в размере 2,34 млрд сингапурских долларов ($1,74 млрд) за квартал с июля по сентябрь. Причина – резкое падение количества пассажиров из-за пандемии covid-19. Выручка компании упала на 81% – до 783,8 млн сингапурских долларов (около $580,7 млн).

За аналогичный период 2019 года компания заработала 94,5 млн сингапурских долларов (около $70 млн).

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