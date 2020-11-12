На продаже выставлен самый экстремальный в мире Hummer H2

На онлайн-аукционе EBay продают самый экстремальный в мире внедорожник Hummer H2. Его построили в 2003 году, а вскоре после этого он попал на обложку тематического журнала Truckin Magazine.

Дорожный просвет у этого внедорожника-монстра еще больше, чем у стандартного Hummer. Он получил 20-дюмовые колесные диски Weld Racing Dagger с 49,5-дюймовыми шинами Irok.

Кузов окрашен в уникальный цвет и имеет некоторые элементы декора. Так, например, на капоте есть имитация двуствольного пулемета.

Салон оформлен в желто-черном цвете. Есть премиальная акустическая система, 7-дюймовый монитор на передней панели, дисплеи для задних пассажиров и многое другое.

Был ли модернизирован двигатель – не известно. Продавец упоминает кастомную выхлопную систему из нержавеющей стали.

На момент написания этой новости за самый экстремальный в мире Hummer H2 предлагали 55 100 долларов. До окончания аукциона еще больше суток.