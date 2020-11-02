Украинский производитель изготовит легкую боевую машину для ВСУ

Конструкторско-производственное предприятие «Inguar» («Ингуар») предложило командующему десантно-штурмовых войск ВСУ Евгению Мойсюку совместно разработать техзадание для изготовления легкой тактической колесной боевой машины.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook, пишет Флот-2017.

В конце октября 2020 года конструкторско-производственное предприятие «Ингуар» (г. Киев) на конференции по вопросам применения и развития автомобильной, бронетанковой техники, командно-штабных и штабных машин в командовании ДШВ ВСУ представило концепт универсальной скоростной и легкой тактической колесной боевой машины.

Новая разработка интересна своими возможностями:

— десантирование с самолета,

— высокая проходимость,

— угол подъема 60°,

— угол бокового крена 45°,

— максимальная скорость 180 км/ч, по бездорожью — до 100 км/ч.

Предприятие-разработчик отмечает, что ранее испытываемая техника для нужд ВСУ имела максимальный угол подъема 30 градусов и боковой угол крена 20 градусов.

В представленной концепции боевой машины учтен момент, что подвеска будет выдерживать падение при полной загрузке, а именно 10 человек личного состава при полном боевом комплекте (150см).

Предприятие планирует произвести образец для ССО и Сухопутных войск Украины. Также представители «Ингуара» предложили командующему ДШВ ВСУ Евгению Мойсюку совместно разработать техническое задание, по которому предприятие сконструирует и изготовит первый опытный образец именно для нужд ДШВ.

Данная платформа, по информации разработчика, будет относительно низкой стоимости с широким диапазоном применения: перевозка личного состава, перевозка багажа, эвакуация раненых, минометного расчета, снайперских подразделений, ПТРК подразделений, подразделений разведки для войск ПВО.

Боевая машина может быть усилена минометным противотанковым комплексом, противотанковым комплексом «Амулет» с 2 ракетами, пулеметами 7.62, 12.7 и 14.5 мм и другими видами вооружения.