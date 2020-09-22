Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)

Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)

Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков. Знаки “Движение механических транспортных средств запрещено” с табличками “Гололед” появятся на 56 улицах, а предупредительные знаки “Скользкая дорога” будут установлены в 66 местах различных районов столицы.

Об этом KV стало известно из распоряжения Киевгоргосадминистрации (КГГА) №1432 от 15 сентября 2020 года.

Сообщается, что КП “Центр организации дорожного движения” по согласованию с Управлением патрульной полиции в Киеве должен установить с 1 ноября 2020 г. по 1 апреля 2021 г. временные дорожные знаки “Движение механических транспортных средств запрещено” с соответствующими табличками “Гололед” на улицах столицы. Согласно приложению № 9 распоряжения, определены 56 адресов в различных районах Киева

Кроме того, согласно приложению № 10, определены 66 адресов, на которых  будут установлены предупредительные дорожные знаки “Скользкая дорога”.

Как сообщала KV, в КГГА начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планируется, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: открытые источники




Оксана Олейникова, КиевВласть

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