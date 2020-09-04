Из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов.

Исследования показали превышение в воде предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

Из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов.
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Из танкера Delfi в Одесской области 3 сентября снова произошел разлив нефтепродуктов площадью 70 квадратных метров.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020", - написал Малеваный.

Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 5,8 раза.

По словам Малеваного, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что судно дальше пытаются поднять и стабилизировать. Госэкоинспекция сможет подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря.

"Для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента", - отметил глава Государственной экологической инспекции.

Напомним, 3 сентября суд арестовал затонувший танкер Delfi. Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - житель Николаевщины Юрий Голиков.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020-го рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Президент предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

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