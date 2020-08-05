МАУ отменила рейсы в 10 городов Европы до сентября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила об отмене ряда рейсов в европейские страны.

Изменения в графике полетов компания объяснила продолжением связанных с коронавирусом ограничительных мер.

Пресс-служба компании сообщает, что до конца августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака, Франкфурт, Баку, Прага, Вена, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, Барселона.

Также изменится частота рейсов на ряде маршрутов из Киева .

В частности, в Лондон из-за нестабильного спроса решено оставить вылеты 9, 28, 30 и 31 августа, в Ниццу - обратные рейсы каждую субботу, в Торонто - 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев соответственно 2, 16 и 30 августа, в Милан - обратные рейсы еженедельно, в Неаполь - каждую субботу, в Дубай - по пятницам и субботам до 28 августа с дополнительным рейсом 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа, в Стамбул - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительным рейсом 5 августа и дополнительно по пятницам в период 7-28 августа, в Тель-Авив - в четверг, субботу и воскресенье с дополнительным рейсом 31 августа, в Мадрид - по пятницам в период 7-28 августа с дополнительным рейсом 31 августа.

Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон и Львов.