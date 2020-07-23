Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)
Сегодня, 23 июля, депутаты Киевсовета приняли решение об обустройстве шести перехватывающих паркингов возле конечных станций столичного метрополитена. Соответствующие изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.
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“Такое решение уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто у конечной станции метрополитена и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом”, – сообщил инициатор решения, депутат Киевсовета Владимир Левин.
Перехватывающие паркинги должны появиться по следующим адресам:
ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева);
ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. “Сырец”);
Площадь Героев Бреста (ст. м. “Святошин”);
Просп. Броварской (ст. м. “Лесная”, вдоль линии метрополитена)
ул. Старобориспольская (ст. м. “Красный Хутор”, площадка №1);
ул. Камышинская (ст. м. “Выдубичи”).
Напомним, разговоры об обустройстве перехватывающих паркингов идут в Киеве уже не первый год. Впрочем, эксперты отмечали, что эта инициатива может быть не популярной и даже проблемной. Основными причинами этого называли недостаточный анализ спроса на такие паркинги, а также то, что пересадка автомобилистов на общественный транспорт может еще больше загрузить столичный метрополитен.
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