Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)

Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)

Сегодня, 23 июля, депутаты Киевсовета приняли решение об обустройстве шести перехватывающих паркингов возле конечных станций столичного метрополитена. Соответствующие изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

“Такое решение уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто у конечной станции метрополитена и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом”, – сообщил инициатор решения, депутат Киевсовета Владимир Левин.

Перехватывающие паркинги должны появиться по следующим адресам:

ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева);

ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. “Сырец”);

Площадь Героев Бреста (ст. м. “Святошин”);

Просп. Броварской (ст. м. “Лесная”, вдоль линии метрополитена)

ул. Старобориспольская (ст. м. “Красный Хутор”, площадка №1);

ул. Камышинская (ст. м. “Выдубичи”).

Напомним, разговоры об обустройстве перехватывающих паркингов идут в Киеве уже не первый год. Впрочем, эксперты отмечали, что эта инициатива может быть не популярной и даже проблемной. Основными причинами этого называли недостаточный анализ спроса на такие паркинги, а также то, что пересадка автомобилистов на общественный транспорт может еще больше загрузить столичный метрополитен.

Фото: news.infocar.ua

 


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видеоС 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
Блок рекламы


Похожие новости
На прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителейНа прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителей
В столице после карантина открыли вокзал, а возобновление работы городской электрички отложили (фото)В столице после карантина открыли вокзал, а возобновление работы городской электрички отложили (фото)
“Борисполь” принял рейс индийской авиакомпании и ожидает еще 7 на этой неделе (видео)“Борисполь” принял рейс индийской авиакомпании и ожидает еще 7 на этой неделе (видео)
Данные “Киевпастранса” и КГГА по приобретенному в прошлом году общественному транспорту отличаются в десятки единиц - депутат КиевсоветаДанные “Киевпастранса” и КГГА по приобретенному в прошлом году общественному транспорту отличаются в десятки единиц - депутат Киевсовета
В столице за сутки ликвидировали четыре пожара в автомобиляхВ столице за сутки ликвидировали четыре пожара в автомобилях
Киевсовет разрешил КП “Киевпастранс” взять в лизинг 200 новых автобусовКиевсовет разрешил КП “Киевпастранс” взять в лизинг 200 новых автобусов
Кабмин отменил обязательное разрешение на капремонт дорогКабмин отменил обязательное разрешение на капремонт дорог
В столице зафиксировали новый антирекорд превышения скоростиВ столице зафиксировали новый антирекорд превышения скорости
Киевсовет снова обновил правила метрополитена: попрошаек и агитаторов в метро пускать не будутКиевсовет снова обновил правила метрополитена: попрошаек и агитаторов в метро пускать не будут
Киевсовет поддержал решение о закупке 50 новых вагонов метроКиевсовет поддержал решение о закупке 50 новых вагонов метро
Последние новости
Подгружаем последние новости