Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)

Сегодня, 23 июля, депутаты Киевсовета приняли решение об обустройстве шести перехватывающих паркингов возле конечных станций столичного метрополитена. Соответствующие изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

“Такое решение уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто у конечной станции метрополитена и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом”, – сообщил инициатор решения, депутат Киевсовета Владимир Левин.

Перехватывающие паркинги должны появиться по следующим адресам:

ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева);

ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. “Сырец”);

Площадь Героев Бреста (ст. м. “Святошин”);

Просп. Броварской (ст. м. “Лесная”, вдоль линии метрополитена)

ул. Старобориспольская (ст. м. “Красный Хутор”, площадка №1);

ул. Камышинская (ст. м. “Выдубичи”).

Напомним, разговоры об обустройстве перехватывающих паркингов идут в Киеве уже не первый год. Впрочем, эксперты отмечали, что эта инициатива может быть не популярной и даже проблемной. Основными причинами этого называли недостаточный анализ спроса на такие паркинги, а также то, что пересадка автомобилистов на общественный транспорт может еще больше загрузить столичный метрополитен.