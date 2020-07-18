Согласие водителя с совершением ДТП – не доказательство для суда

Согласие водителя с совершением ДТП – не доказательство для суда

Полиция должна доказать в суде, что водитель нарушил ПДД, а не просто ссылаться на то, что он при оформлении админпротокола согласился со своей виной (или не отрицал ее). К такому выводу по делу № 177/525/17 пришел Верховный суд Украины.

В 2017 году в Кривом Роге полиция оштрафовала водителя автомобиля ВАЗ на 425 грн за нарушение ПДД. Составление админпротокола правоохранители записывали на видео. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД.

Позже водитель передумал и оспорил штраф в суде. Полиция в ходе судебного следствия предъявила видеозапись, утверждая, что автомобилист сам признал свою вину. Больше полиция не сумела предъявить никаких доказательств нарушения правил дорожного движения. Поэтому суд первой инстанции отменил штраф. Полиция обжаловала это решение.

В конечном итоге дело попало в Верховный суд. Судьи ВР поддержали решения судов предыдущих инстанций.

Тот факт, что водитель признал нарушение ПДД (или не отрицал его) не может быть доказательством его вины. Правоохранители должны иметь другие доказательства.


Максимов Віталій, Тудей

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