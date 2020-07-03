МВД предлагает давать 15 суток за пьяное вождение

При условии, что водителя поймают в состоянии опьянения повторно в течение года.

Министерство внутренних дел Украины и Национальной полиции после отмены уголовной ответственности за пьяное вождение просит разрешить, кроме штрафов, административные аресты. В частности, предлагается разрешить арестовывать пьяных водителей на 15 суток.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

" МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписания президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положениями законодательства об уголовных проступках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа.

" МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности не только в виде большого денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток. При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", - уточнили в МВД .

Напомним, Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен был с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля 2020 года.

Документ включал в Уголовный кодекс ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Такое же повторное правонарушение приводило бы к штрафу в 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Однако, 17 июня 2020 года Рада приняла еще один законопроект - №3314, который подписал президент Владимир Зеленский. Законопроект предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде.