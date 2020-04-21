Украинским авиакомпаниям обещают компенсацию за эвакуационные рейсы

Украинские авиакомпании, которые выполняли эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, получат от государства компенсации. Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Фото: rbc.ua

Кому компенсируют

Ве украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, «Роза Ветров», Azur Air Ukraine запросили помощь у властей.

«Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения», — отметил Криклий.

Предыстория

17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение из-за вспышки коронавируса.

Ранее Кабмин принял решение в Украине ввести режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с другими странами мира.

Кроме того, в стране не работает общественный транспорт и метрополитен.