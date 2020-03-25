Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci

Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, выступающий сейчас за итальянский "Ювентус", купил суперкар Bugatti Centodieci, сообщает Autobild. Португалец заплатил за этот автомобиль 9,5 млн. евро.

В 2019 году в прессе много писали о том, что Роналду потратил 16,7 млн. евро на гиперкар Bugatti La Voiture Noir, который создан в единственном экземпляре. Правда, потом компания Bugatti опровергла эту информацию. И до сих пор не известно, кто же стал обладателем уникального La Voiture Noir.

Теперь же сообщается, что Криштиану Роналду заказал Bugatti Centodieci, чья цена составляет 9,5 млн. евро. Правда, эта информация пока не подтверждена, так что мы не исключаем, что в конечном итоге французский автопроизводитель её тоже опровергнет. Но на данный момент её не опровергли.

Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci

Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci

Bugatti планирует сделать только 10 суперкаров Centodieci. Эта модель создана в честь знаменитого автомобиля EB110, который компания Bugatti выпускала в 1990-х годах.

Centodieci оснащается восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1600 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 2,4 секунды при максимальной скорости 380 км/ч.


Максимов Віталій, Тудей

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