Туроператор Join UP! прекратит полеты из Херсона и Николаева и сократит туры в Египет

Спрос на путешествия снизился из-за вспышки Covid-19.

Туроператор Join UP! прекратит полеты из Херсона и Николаева и сократит туры в Египет
Фото: gridserver.com

Туристический оператор Join UP! прекратит полеты в Николаев с 17-го марта и в Херсон – с 18-го марта, а также сократит полеты в Египет на 22 рейса в неделю из-за снижения спроса на путешествия. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Спрос на путешествия снизился из-за вспышки коронавируса Covid-19 по всему миру. Украинский туроператор Join UP! вынужден оптимизировать летную программу чартерных рейсов в соответствии с текущим запросом рынка и общества", – отметил туроператор.

Компания также сокращает летную программу в Израиль и предлагает возместить средства за ранее забронированные туры, если турист не может обеспечить 14-дневный карантин по прибытию в страну, согласно введенным Израилем правилам для въезжающих иностранцев.

Кроме того, компания предлагает возвращение средств или перенесение на другие даты ранее забронированных туров в Италию.

Join UP! также вводит возможность возвращения средств за отмену ранних бронирований в случае обращения не менее, чем за 30 дней до даты вылета. При этом возврат средств в случае брони по невозвратному тарифу или на период майских праздников не осуществляется.

Как сообщалось, Join UP! с 6 марта 2020 вводит дополнительную услугу страхования финансовых потерь туристов в связи с распространением эпидемии коронавируса. Страхование предусматривает компенсацию финансовых потерь в случае невозможности улететь в страну, где объявлена эпидемия, а также если туриста сняли с рейса с диагнозом коронавирусной инфекции.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры рассматривают возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией.

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о сокращении полетов в Италию, Израиль и Турцию. К примеру, рейс Киев - Венеция не будет выполняться минимум месяц - с 12 марта по 12 апреля. В то же время рейсы на вылет из Рима и Милана продолжатся с целью возвращения украинцев на родину.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines решила отложить запуск новых рейсов в Италию.

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