VW попрощался с «Жуком» трогательным видео

VW попрощался с «Жуком» трогательным видео

Видеоролик под названием «Последняя миля» показывает нам маленького мальчика и его основные жизненные вехи. Всё начинается с того, что отец мальчика приобрёл Volkswagen Beetle. Вскоре парень учится водить машину, ходит на свидания и начинает ездить на «Жуке». Молодой человек влюбляется, заводит семью и детей, становится в итоге пожилым джентльменом, а его Beetle превращается в жука и, преодолев «последнюю милю», метафорически улетает в небо. Саундтреком к короткометражке служит Let it Be группы Beatles в исполнении молодёжного хора Pro Musica. Это довольно трогательное прощание с легендарной моделью, которая стала первым автомобилем для миллионов людей по всему миру.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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