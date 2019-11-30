Полицейский насмерть сбил пешехода у Измаила

Мужчина скончался в карете скорой помощи.

Полицейский насмерть сбил пешехода у Измаила
Фото: https://od.npu.gov.ua/

В Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 20 часов в субботу, 29 ноября, на дороге "Измаил-Одесса".

"Авария произошла на неосвещенном участке дороги: автомобиль "ВАЗ" двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой", - говорится в сообщении.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не обнаружено.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее полицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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