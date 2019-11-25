Американский пилот дрона оштрафован на $20 000 за полёт Phantom 3 у аэропорта

Пилот дрона Рубен Бурсиага (Reuben Burciaga) был оштрафован Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) на $20 000 после того, как его квадрокоптер DJI Phantom 3 приземлился прямо возле активной взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Мак-Карран (главный коммерческий аэропорт города Лас-Вегас и округа Кларк в штате Невада). Инцидент с беспилотником произошёл в июне 2018 года, когда Бурсиага хотел сделать аэрофотоснимок колеса обозрения. В самом начале полёта он потерял контроль над DJI Phantom 3. Затем дрон медленно дрейфовал свыше 3 км в направлении аэропорта, после чего приземлился прямо возле активной взлётно-посадочной полосы. FAA выписало штраф в размере $14 700, который увеличился примерно до 20 000 долларов после того, как Бурсиага не смог вовремя заплатить или подать апелляцию.

Полет беспилотника над взлётно-посадочной полосой в Лас-Вегасе или рядом с ней запрещён. Возможно, там будет разрешено летать только лицензированным пилотам-дронам с особого разрешения FAA Part 107. Это, однако, не остановило господина Бурсиагу, туриста из Калифорнии, от запуска своего DJI Phantom 3, чтобы сфотографировать соседнее колесо обозрения.

Рубен Бурсиага объяснил свои действия телеканалу Fox 5 следующим образом: «Вы знаете, я действительно хотел снять это чёртово колесо. Я попробовал это сделать, подошёл к парковке в дальнем углу Дворца Цезаря. Поднял аппарат в воздух. Проблем с GPS не было. Как только я освоился с GPS, я отправил дрон вперёд, полагая, что всё в порядке. А затем я стал терять сигнал GPS. Позже я потерял контроль над аппаратом, он начал вести себя странно и не давал возможности как-либо управлять собой».

После того, как пилот потерял контроль, DJI Phantom 3 пролетел более 3 км на высоте около 140 метров в направлении международного аэропорта Мак-Карран, где он самостоятельно приземлился всего в нескольких футах от действующей взлётно-посадочной полосы. Работники аэропорта нашли квадрокоптер и передали его в FAA. У последних вначале были некоторые проблемы с поиском владельца беспилотника, поскольку регистрационный номер на аппарате был нанесён неправильно.

Представитель FAA Ян Грегор (Ian Gregor) сказал: «Наши следователи проявили немного изобретательности и начали менять непонятные номера дрона, проверяя их по системе, и вот тогда дрон всплыл в реестре. И мы смогли связать его с владельцем». После этого агентство отправила господину Бурсиаге письмо с перечислением девяти нарушений, в том числе: полёт беспилотника без разрешения, полёт в контролируемом воздушном пространстве, полёт над людьми, создание опасности для самолёта.

Господин Грегор добавил: «Это в самом деле очень серьёзный инцидент, поэтому мы налагаем такой большой штраф. В этой ситуации пилот совершил целый ряд серьёзных нарушений и действительно легкомысленно и безрассудно управлял дроном. Подобный инцидент мог привести к столкновению самолёта с беспилотником, к нарушению работы аэропорта или к травмам людей, идущих по полосе, если бы он упал там. Очень повезло, что эпизод закончился тем, что аппарат приземлился там, где приземлился, и не нанёс никакого ущерба или травм. Но этот человек не ответил ни на одно из писем, которые мы ему отправили, и не воспользовался процессом апелляции, поэтому время для апелляции истекло».

В интервью Fox 5 Рубен Бурсиага сказал: «Я действительно извиняюсь перед ними, потому что понимаю, что это серьёзно. Самолёт, полный людей — это опасно». А по поводу крупного штрафа добавил: «Полагаю, что это чрезмерно. Я был готов заплатить штраф. Признаю, что совершил какую-то ошибку, но я просто пытался записать видео, пребывая в Вегасе. С наложением столь крупного штрафа трудно бороться: у меня нет денег на подобное, да и я не знаю, как этому противостоять. Речь идёт о половине моей годовой зарплаты просто за попытку сделать съёмку».

На своей странице YouTube он добавил: «Мой беспилотник улетел после потери [sic] сигнала GPS, дрейфуя в воздухе 4 мили и приземлившись в аэропорту Мак-Каррена, когда Трамп был в городе, и дрон был перехвачен секретной службой. Даже после доказательства, что это был системный сбой, я всё же был оштрафован на $15 000!!!».

Если президент США Дональд Трамп (Donald Trump) действительно был в городе во время этого полёта, запуск дрона был ещё более безответственным. Согласно сообщению, в настоящее время штраф находится под контролем казначейства США , которое будет следить за выплатой из любых источников доходов Рубена Бурсиаги, включая пособия по социальному обеспечению или налоговые декларации. Вот видео DJI Phantom 3, дрейфующего и приземляющегося в международном аэропорту Мак-Карран:



