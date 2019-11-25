Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован

В результате аварии в Чабанах пострадали четыре человека.

Микола Кулеба
Фото: www.segodnya.ua
Микола Кулеба

 

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное... управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы), - говорится в фейсбуке Геращенко.

 

О ДТП в Чабанах также сообщают паблики "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

У Кулебы в соседнем селе Хотов есть дом.

На обнародованном видео видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трасу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа. Его дети, по неофициальным данным, ехали не в автокреслах.

 

 

 

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