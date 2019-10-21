В Виргинии заработал коммерческий сервис доставки дронами

В Виргинии заработал коммерческий сервис доставки дронами

Компания Wing запустила сервис доставки дронами еды и медицинской продукции жителям города Крисченсберг, штат Виргиния, США; недавно компания получила на это разрешение от властей и теперь начала доставлять товары — в рамках сотрудничества с крупной аптечной сетью Walgreens, логистической компанией FedEx, а также местным ритейлером Sugar Magnolia.

Wing опубликовала видео, демонстрирующее работу сервиса: как можно заметить, сначала люди заказывают необходимые товары при помощи смартфона; затем работник сервиса помещает продукты в картонный пакет; последний ручкой надевают на специальный крючок — и он поднимается дроном с помощью лебедки; аппарат доставляет пакет к дому заказчика и опускает на землю.

Ранее, весной этого года, сообщалось о запуске компанией Wing коммерческого сервиса доставки еды дронами в Австралии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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