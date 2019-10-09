Под Одессой сгорела яхта местного депутата

Судно потушили, но оно уничтожено огнем.

В ночь на 7 октября под Одессой сгорел парусный катамаран, принадлежащий депутату Таировской громады.

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что пожар произошел на причале в селе Бурлача Балка. Плавсредство потушили в течение 45 минут после звонка на "101", но спасти его не удалось - оно уничтожено огнем.

Фото: od.dsns.gov.ua

В тушении принимали участие 10 сотрудников ГосЧС и четверо членов пожарной команды Черноморского рыбпорта. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

По данным 048.ua, владелец сгоревшего судна - депутат Всеволод Шаевский, который представляет интересы местного жилмассива Академгородок и является учредителем общественной организации "Громада Совиньона за права".

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