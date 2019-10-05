В Каменце-Подольском грузовик врезался в "скорую"

Трое людей, ехавших в спецавтомобиле, пострадали.

Фото: https://hm.npu.gov.ua

В Каменце-Подольском произошло ДТП с участием "скорой" и грузовика. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Авария случилась в пятницу, 4 октября, около 17:27.

“Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи. За рулем грузовика находился 44-летний гражданин Болгарии”, - говорится в сообщении.

В результате пострадали 44-летний водитель скорой, 19-летняя фельдшер и 61-летняя врач. Фельдшер и водитель получили черепно-мозговую травму, а врач была госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и политравмой.

Водитель грузовика трав не получил и был задержан правоохранителями.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Это второе ДТП с участием "скорой" за последние сутки. В пятницу вечером в Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, пострадали трое людей, ехавших в спецавтомобиле.

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