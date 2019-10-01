С сегодняшнего дня водители должны включать фары за городом

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

С сегодняшнего дня водители должны включать фары за городом
Фото: Патрульная полиция

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов.

Об этом напоминает в фейсбуке патрульная полиция.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

Напомним, с 19 сентября на автомобильных дорогах Украины увеличили количество участков, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

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