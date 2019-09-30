В Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатора

25 машин купили коллекционеры из разных стран за более чем $27 млн.

В Швейцарии аукционный дом организовал распродажу коллекции спортивных автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. Об этом сообщает The Associated Press.

Фото: apnews

Коллекция состояла из 25 машин, ее продали более чем за $27 млн. В списке лотов было семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.

Самым крупным лотом стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года. Он стоил покупателю в $8,4 млн. Модель этого суперкара существует в девяти экземплярах. Другой большой лот – гоночный гибридный автомобиль из лимитированной серии LaFerrari.

Фото: apnews

Фото: apnews

Отмечается, что в 2016 году против Нгемы Обианга швейцарская прокуратура возбудила дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате казенных средств. В расследовании участвовали власти США , Каймановых островов, Франции, Монако, Дании, Нидерландов и Маршалловых островов.

В феврале 2019 года дело прекратили в обмен на конфискацию машин, поскольку в Швейцарском законодательстве предусмотрено, что обвинения в финансовых махинациях могут быть сняты за компенсацию, которая пойдет на соцпрограммы.

В 2014 году по решению прокуратуры США на аукционе уже продали особняк Нгемы Обианга во Флориде, автомобиль Ferrari и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Сам он утверждал, что это имущество купил на законно заработанные средства.

В октябре 2017 года суд в Париже заочно приговорил Нгему-младшего к 3 годам заключения условно за присвоение государственных денег.

Напомним, в начале июля сообщалось, что с начала года в Украине зарегистрировали 250 тысяч импортных легковых автомобилей с пробегом и только 39,5 тыс. новых. Это почти в шесть раз больше проданных бу авто по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.