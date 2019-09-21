Турция заинтересовалась украинским Ан-178

В стране проходит масштабная выставка вооружений.

Фото: https://mvs.gov.ua Украинский Ан-178 на выставке в Стамбуле

Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178. Об этом в субботу, 21 сентября, заявил министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу во время встречи с главой украинского МВД Арсеном Аваковым, сообщается на сайте ведомства.

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8, - ред.) модернизируются в Украине, шесть из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - сказал глава турецкого МВД .

В ответ Аваков пригласил Сойлу посетить Украину.

Украинский самолет представлен на выставке вооружения в Стамбуле, в которой принимают участие около 10 тысяч мировых компаний. На мероприятии также демонстрируют беспилотные летательные аппараты и достижения в сфере кибербезопасности.

Фото: https://mvs.gov.ua

Фото: https://mvs.gov.ua

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн, в том числе груз в контейнерах.

Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года и находится в процессе сертификации. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

В 2015 году госпредприятие "Антонов" и саудовская Taqnia Aeronautics подписали меморандум о поставке 30 многоцелевых самолетов Ан-178 военно-воздушным силам Саудовской Аравии.

Первым иностранным заказчиком Ан-178 стала национальная полиция Перу.