Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик

В следующем году в приоритете трасса Днепр - Кривой Рог - Николаев

Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик

Укравтодор возобновил ремонт трассы Днепр - Кривой Рог. На дорожные работы выделено 400 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, передает «Деловая столица».

По словам Голика, Укравтодор хронически «забывал» об этой трассе. Несмотря на то, что, вокруг нее проживает 2 млн человек, она была у Укравтодора не в приоритете.

«Напомнили про важность этой трассы. И показали, как должны ремонтироваться трассы на примере Запорожье - Мариуполь. Были выделены 400 млн на Днепр - Кривой Рог. Работы на этой трассе возобновлены. Сейчас покажем, за сколько дней 400 миллионов можно превратить в качественное дорожное покрытие», - написал Голик.

Он также добавил, что в следующем году в приоритете трасса Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Ранее в интервью Юрий Голик рассказал о совещании в Офисе президента, на котором было решено завершить ремонт трассы Запорожье-Мариуполь за три месяца вместо трех лет. Таким образом дорожные работы по укладке асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь закончатся к 1 октября. Работа ускорена за счет большего количества смен и техники.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
Рада отложила штрафы для "евробляхеров"Рада отложила штрафы для "евробляхеров"
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
В Японии показали прозрачную Honda S2000В Японии показали прозрачную Honda S2000
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
Блок рекламы


Похожие новости
10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области
В Запорожье с 3 сентября пустят электричку через Днепр из-за ремонта проезжей части ДнепроГЭСВ Запорожье с 3 сентября пустят электричку через Днепр из-за ремонта проезжей части ДнепроГЭС
В Днепре водитель Jaguar протащил полицейского по асфальту и скрылсяВ Днепре водитель Jaguar протащил полицейского по асфальту и скрылся
Помощник начальника полиции Запорожской области устроил тройное ДТП в ДнепреПомощник начальника полиции Запорожской области устроил тройное ДТП в Днепре
В Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторовВ Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторов
Юрий Голик: трассу Запорожье – Мариуполь ремонтируют круглосуточноЮрий Голик: трассу Запорожье – Мариуполь ремонтируют круглосуточно
В Днепре грузовик протаранил "скорую" с пациентом, пострадали пять человекВ Днепре грузовик протаранил "скорую" с пациентом, пострадали пять человек
В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирамиВ центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирами
В Днепре двух патрульных задержал спецназ за остановку автомобиля генерала ГлуховериВ Днепре двух патрульных задержал спецназ за остановку автомобиля генерала Глуховери
Трассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов из-за ДТП фуры и микроавтобусаТрассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов из-за ДТП фуры и микроавтобуса
Последние новости
Подгружаем последние новости