Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept.

Семейство новой «трешки» BMW за год успело пополниться универсалом и несколькими дополнительными моторами. В 2020-м начнется представление двухдверок четвертой серии. Их прототип выкатили под софиты Франкфуртского автосалона.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept.

Баварцы продолжают испытывать терпение фанатов, делая «ноздри» радиаторной решетки все крупнее. Как минимум по высоте они у прототипа больше, чем у кроссовера Х7 и рестайлинговой «семерки»! Создатели машины целенаправленно акцентируют на них внимание: смотрите, мол, орнамент не простой, а состоит из цифр 4.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept.

Теперь «гриль» больше напоминает не ноздри, а почки. Но дизайнер Домагой Дукеч уверен, что ему удалась отсылка к истокам – старым BMW с сильно вытянутыми по вертикали решетками. В частности, он упоминает BMW 328 1930-х годов.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept.

Интерьер машины баварцы не показали. Скорее всего, он ничем не будет отличаться от «трешки»-седана, как это и было во всех прошлых поколениях. Эксклюзивный цвет кузова Forbidden Red в темноте чернеет. Узкие и длинные задние фонари становятся новой фирменной чертой автомобилей BMW.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept.

Полагаем, BMW 4-Series Coupe будет готов к показу на Женевском автосалоне в марте будущего года.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW 4 Concept

Машина намекает, как будет выглядеть купе 4-Series, которое выйдет в следующем году.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.

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