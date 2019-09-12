Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

Год назад баварцы досрочно сменили поколение «икс-пятого», а осенью выкатили построенный на той же платформе «икс-седьмой». С выходом нового BMW X6 обновление гаммы дорогих кроссоверов из Мюнхена завершено.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

По отношению к предшественнику купе-кроссовер прибавил 26 миллимеров в длину, 15 в ширину, 42 по колесной базе и стал на шесть миллиметров ниже. Клиренс вырос на четыре миллиметра, до 216-ти, хотя конкретно для этого автомобиля он, пожалуй, играет третьестепенную роль.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

Теперь у BMW X5 и X6 еще меньше общего во внешности. По-разному оформлена не только линия крыши, но и бамперы, решетка радиатора. Задние фонари вовсе принципиально разные. И, пожалуй, впервые за три поколения корма «икс-шестого» не выглядит перетяжеленной. Дизайнерам зачет!

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

Полный привод и 8-ступенчатый автомат – константы BMW X6. Выбор предлагается сделать из четырех моторов. Бензиновые модификации 40i и M50i – это 340 и 530 л.с. соответственно, дизельные 30d и M50d – 265 и 400 л.с. соответственно. Самому мощному исполнению первая сотня при старте с места покоряется за 4,3 секунды.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

В стандарте в подвеске работают электронноуправляемые амортизаторы. Доплатив, сделаете управляемость интереснее за счет электромеханических стабилизаторов, полноуправляемого шасси и заднего М-дифференциала. Плюс есть система Integral Active Steering. Есть в перечне опций и пневмоподвеска с диапазоном регулировки высоты кузова в пределах 80 миллиметров.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.

Панорамная крыша выросла по площади на 83% по сравнению со вторым поколением. У нее есть подсветка с несколькими цветами. Передние подстаканники – с обогревом. А еще X6 первым среди всех BMW получил светящуюся решетку радиатора. Белые диоды активируются при открывании дверей или вручную. Зажечь их можно и в движении.

Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6.
Автосалон во Франкфурте 2019: BMW X6

Среди фишек купе-кроссовера – светящаяся решетка радиатора.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.

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