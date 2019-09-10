2019-09-10
В центре Одессы семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса и маршрутки
Причины аварии устанавливаются.
Фото: od.vgorode.ua
В центре Одессы семеро человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествияс участием троллейбуса и маршрутного такси в ночь на 10 сентября.
Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба управления Нацполиции области.
ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
"С места происшествия в больницу доставили пятерых человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека", – сообщили правоохранители.
Фото: od.vgorode.ua
Как уточняют местные СМИ, маршрутка №146 сзади врезалась в троллейбус №9, который двигался в сторону железнодорожного вокзала. Причины аварии устанавливаются.
Фото: od.vgorode.ua
Напомним, в начале августа из-за сбоя в энергосети в Одессе остановился почти весь общественный транспорт.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
«« В Донецкой области сгорело два человека в результате ДТП
10.09.2019 10:23
10.09.2019 10:23
Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов »»
10.09.2019 13:51
10.09.2019 13:51
←+Ctrl+→