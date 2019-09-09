ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"

Таможенный период в Украине закончился 22 августа.

ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"
Фото: Александр Рудоманов

Государственная фискальная служба оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщали в ГФС в ответ на запрос «Зеркала недели».

"Согласно базе данных ДФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлен 243 протокол о нарушении таможенных правил ", - сказано в сообщении.

Таможенный период закончился 22 августа.

С этого времени владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые ввезли машины в Украину с нарушением таможенного законодательства (нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита), начали штрафовать.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о трехмесячной отсрочке для "евробляхеров". Законопроект предполагает, что штрафы за езду на "просроченных" автомобилях с иностранной регистрацией вступят в конце ноября.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" завершили заводские испытания
Иран представил беспилотник собственной разработкиИран представил беспилотник собственной разработки
В Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кюветВ Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет
Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку, ехавшую из Одессы в Черкассы
Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.
Блок рекламы


Похожие новости
Копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталейКопия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей
При пожаре на корабле у побережья Калифорнии погибли более 30 человекПри пожаре на корабле у побережья Калифорнии погибли более 30 человек
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавшихВ Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицахВ Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицах
При взрыве бензовоза в Танзании погибли более 60 человекПри взрыве бензовоза в Танзании погибли более 60 человек
Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за годRyanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за год
Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000
Volvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателяVolvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателя
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAXБолее 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAX
Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млнВладелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости