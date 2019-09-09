ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"

Государственная фискальная служба оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщали в ГФС в ответ на запрос «Зеркала недели».

"Согласно базе данных ДФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлен 243 протокол о нарушении таможенных правил ", - сказано в сообщении.

Таможенный период закончился 22 августа.

С этого времени владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые ввезли машины в Украину с нарушением таможенного законодательства (нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита), начали штрафовать.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о трехмесячной отсрочке для "евробляхеров". Законопроект предполагает, что штрафы за езду на "просроченных" автомобилях с иностранной регистрацией вступят в конце ноября.