В "Укрзализныце" рассказали, как борются с тараканами

После рейса вагоны отцепляют для внеплановой дезинфекции.

"Укрзализныця" для борьбы с тараканами регулярно проводят дезинфекцию в вагонах.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в фейсбуке.

"Тараканам путешествовать в железнодорожном транспорте строго запрещено. Заметили их в вагоне - обязательно сообщите нам на горячую линию: 0800 503 111", - говорится в сообщении.

После обнаружения насекомых, вагоны после рейса отцепляют для внеплановой дезинфекции, которую проводит Лабораторный центр на железнодорожном транспорте (находится в подчинении Министерства здравоохранения).

"В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства", - подчеркнули в "УЗ".

Кроме того, каждый вагон ежемесячно проходит плановую дезинфекцию.

Напомним, в мае "З" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов.