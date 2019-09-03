?Аэропорт "Киев" закрылся на 10 дней

С 9:00 утра понедельника, 2 сентября, международный аэропорт " Киев " имени Сикорского прекратил обслуживать пассажиров в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. В ходе ремонта планируется выполнить работы на сумму 33 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте аэропорта.

Все рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь".

Аэропорт " Киев " возобновит работу утром 12 сентября.

Напомним, весной в аэропорту " Киев " завершили реконструкцию терминала А, после которой его площадь выросла более чем в два раза.