Аэропорт "Киев" закрылся на 10 дней

Прекращение работы связано с поточным ремонтом взлетной полосы.

?Аэропорт "Киев" закрылся на 10 дней
Фото: iev.aero

С 9:00 утра понедельника, 2 сентября, международный аэропорт "Киев" имени Сикорского прекратил обслуживать пассажиров в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. В ходе ремонта планируется выполнить работы на сумму 33 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте аэропорта.

Все рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь".

Аэропорт "Киев" возобновит работу утром 12 сентября.

Напомним, весной в аэропорту "Киев" завершили реконструкцию терминала А, после которой его площадь выросла более чем в два раза.

В 2018 году пассажиропоток в аэропорту "Киев" вырос полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составил 2,812 млн пассажиров. За семь месяцев текущего года аэропорт обслужил около 1,6 млн человек.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человекНа Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человек
Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобилиКитайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили
«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колесаПьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колеса
Блок рекламы


Похожие новости
В крупнейшем аэропорту Амстердама отменили 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки топливаВ крупнейшем аэропорту Амстердама отменили 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки топлива
Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажировЭкспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров
В аэропорту "Киев" Boeing с 139 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосыВ аэропорту "Киев" Boeing с 139 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолетаВ аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Аэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 годуАэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 году
От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси UberОт аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber
Экспресс в аэропорт "Борисполь" в час пик ездит сдвоенным составомЭкспресс в аэропорт "Борисполь" в час пик ездит сдвоенным составом
При пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человекПри пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv
Кабмин выделил 200 млн гривен на проектирование аэропорта "Приднепровье"Кабмин выделил 200 млн гривен на проектирование аэропорта "Приднепровье"
Последние новости
Подгружаем последние новости