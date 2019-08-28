BMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществ

BMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществ

В 2014 году британские специалисты представили вещество vantablack (vertically aligned nanotube arrays (вертикально ориентированные массивы нанотрубок) + black (чёрный)), которое является самым чёрным из известных веществ в мире.

BMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществ

Vantablack состоит из «растущих» на алюминиевой фольге углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Такое вещество поглощает 99,965% падающего на него излучения, что искажает формы покрытой vantablack поверхности и визуально превращает объёмные объекты в двухмерную черноту.

BMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществ

Основатель и технический директор Surrey NanoSystems Бен Дженсен заявил, что ранее компания отклоняла все запросы на окраску автомобилей материалом vantablack. Первой машиной, которая получила инновационное покрытие, стал новый купе-кроссовер BMW X6, дизайн которого подошёл, по мнению создателей vantablack, для демонстрации самого чёрного вещества в мире.

До нанесения vantablack на автомобиль вещество применялось в авиакосмической отрасли, в том числе в оптических элементах. Аналог vantablack, разработанный американской компанией NanoLab, доступен в открытой продаже.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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