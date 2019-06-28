У Boeing 737 MAX нашли новую проблему

Напомним, эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 МАХ была приостановлена в США , странах Европейского Союза, Азии, Африки и РоSSии после двух авиакатастроф. Сначала в ноябре 2018 года разбился 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. В марте потерпел крушение такой же самолёт компании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Boeing уведомила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) о возможном браке в лайнерах 737 NG и 737 MAX.

По данным производителя, проблема заключается в направляющих планках предкрылков: совместное расследование Boeing и FAA показало, что подрядчик поставил примерно 148 бракованных деталей. Boeing определил серийные номера группы самолётов, в которых могут быть установлены повреждённые детали, и объявил, что по всему миру наберётся 133 самолёта типа 737 NG и 179 — типа 737 MAX.

Но бракованными планками проблемы не ограничились. Во время тестового полёта на симуляторе испытатели нашли новую проблему: при попытке включить электронную систему MCAS, которая не позволяет авиалайнеру сваливаться на крыло (так называют резкое падение подъёмной силы в результате нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком), оказалось, что ей требуется непозволительно много времени для активации.

В условиях реального полёта это грозит потерей управления и катастрофой, так как система стабилизации самолёта потеряет время и не успеет предотвратить срыв потока воздуха с крыла. В связи с этим сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили по крайней мере до 8 июля. Пока непонятно, поможет ли решить проблему обновление программного обеспечения или же «Боингу» понадобится выполнить более сложные работы по модернизации лайнера.



