Полностью электрический Mustang дебютирует в следующем месяце в Англии

Британский стартап Charge Cars готовится представить электрокар, выполненный в стиле классического Ford Mustang. Ожидается, что транспортное средство дебютирует в следующем месяце в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Goodwood). Транспортное средство разрабатывалось на основе официально лицензированных стандартов Mustang Fastback 60-х годов.

В конструкции авто используется аккумуляторная батарея ёмкостью 64 кВт·ч. Пока не известно, какое расстояние электрокар может преодолеть без подзарядки, но учитывая его габариты, можно предположить, что это значение будет находиться в районе 200 км. Аккумуляторная батарея поддерживает быструю зарядку 50 кВт.

Разработчики использовали электрическую силовую установку мощностью 300 кВт. Создаваемые Charge авто могут быть настроены на передний привод, но платформа предусматривает производство полноприводных авто, способных выдавать до 750 Н·м крутящего момента. Для разгона от 0 до 100 км/ч требуется всего 3,09 секунды.

Важно понимать, что перед нами современный автомобиль, а не перезапуск старой модели. Это означает, что электрокар вобрал в себя немало технологичных решений. Что касается интерьера, то на его создание, вероятно, разработчиков вдохновил электрокар Tesla Model S, имеющий в своём оснащении достаточно большой вертикальный дисплей.

Когда в прошлом году появилось первое упоминание о Charge Mustang, разработчики говорили о планах по выпуску 499 экземпляров авто. На тот момент розничная стоимость электрокара оценивалась в ?200 000, что приблизительно равно $254 000. Теперь же на официальном сайте компании появилась информация о том, что Mustang будет продаваться по цене в ?300 000 или $381 000. Официальная презентация состоится в рамках фестиваля в английском Гудвуде, который пройдёт в первую неделю июля.



