"Укравтодор" возмутился посягательством "Укрзализныци" на Дорожный фонд

Железной дороге посоветовали не решать свои проблемы за счет "более успешных отраслей".

"Укравтодор" возмутился посягательством "Укрзализныци" на Дорожный фонд
Фото: надане Олексієм Матюшенком

"Укравтодор" возмутился предложением одного из руководителей "Укрзализныци" направить часть Дорожного фонда, который якобы не успевают освоить, на закупку электричек.

В заявлении "Укравтодора" говорится что "информация о якобы угрозе несвоевременного освоения средств Дорожного фонда является фейковой, предвзятой и не основанной на реальных фактах".

В 2018 году Дорожный фонд был использован на 99%.

"Мы понимаем тяжелейшее финансовое положение АО «Укрзализныця», понимаем объективную потребность обновления подвижного состава и поддержки развития железнодорожного транспорта. Но, к сожалению, деятельность в сфере развития железнодорожного транспорта не столь успешна, как в сегменте развития дорожной инфраструктуры. Мы бы очень хотели, чтобы АО «Укрзализныця», как и Государственное агентство автомобильных дорог Украины, работало над повышением качества транспортной системы страны, ее конкурентоспособности и привлечения новых транзитных потоков, а не искало путей решения проблем за счет других, более успешных отраслей", - заявил "Укравтодор".

Напомним, 20 июня директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев заявил, что часть Дорожного фонда в этом году не успеют освоить из-за позднего начала работ и тендерных процедур, и предложил направить эти деньги на закупку подвижного состава для пригородных пассажирских перевозок.

"Укрзализныця" сообщила, что внутренних ресурсов компании для обновления пригородного парка недостаточно, и поэтому она надеется на помощь государства. УЗ предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "О государственном бюджете" и выделить 7,1 млрд гривен на обновление подвижного состава. За эти деньги она хочет купить 15 новых 10-вагонных электричек.


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