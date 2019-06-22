"Укравтодор" возмутился посягательством "Укрзализныци" на Дорожный фонд

Железной дороге посоветовали не решать свои проблемы за счет "более успешных отраслей".

"Укравтодор" возмутился предложением одного из руководителей "Укрзализныци" направить часть Дорожного фонда, который якобы не успевают освоить, на закупку электричек.

В заявлении "Укравтодора" говорится что "информация о якобы угрозе несвоевременного освоения средств Дорожного фонда является фейковой, предвзятой и не основанной на реальных фактах".

В 2018 году Дорожный фонд был использован на 99%.

"Мы понимаем тяжелейшее финансовое положение АО «Укрзализныця», понимаем объективную потребность обновления подвижного состава и поддержки развития железнодорожного транспорта. Но, к сожалению, деятельность в сфере развития железнодорожного транспорта не столь успешна, как в сегменте развития дорожной инфраструктуры. Мы бы очень хотели, чтобы АО «Укрзализныця», как и Государственное агентство автомобильных дорог Украины, работало над повышением качества транспортной системы страны, ее конкурентоспособности и привлечения новых транзитных потоков, а не искало путей решения проблем за счет других, более успешных отраслей", - заявил "Укравтодор".

Напомним, 20 июня директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев заявил, что часть Дорожного фонда в этом году не успеют освоить из-за позднего начала работ и тендерных процедур, и предложил направить эти деньги на закупку подвижного состава для пригородных пассажирских перевозок.

"Укрзализныця" сообщила, что внутренних ресурсов компании для обновления пригородного парка недостаточно, и поэтому она надеется на помощь государства. УЗ предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "О государственном бюджете" и выделить 7,1 млрд гривен на обновление подвижного состава. За эти деньги она хочет купить 15 новых 10-вагонных электричек.