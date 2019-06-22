Женщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращалась

Оксана Пасенко никогда не пользовалась услугами авиакомпании.

Журналистам программы "Схемы" удалось разыскать женщину, которая указана как истица по делу о запрете авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять перевозку пассажиров авиатранспортом. Она говорит, что не обращалась в суд.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Жительница города Барышевка Оксана Пасенко в разговоре с журналистами подтвердила, что это она указана как истица, которая якобы жаловалась на "системное невыполнение обязательств перед клиентами", в частности задержку рейсов.

При этом сама Оксана Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании.

"Временно не работаю. Дома отдыхаю", - сказала она.

Женщина сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением.

"Я иск написала, что я туда (в суд. - Ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

По данным редакции "Схем", полиция приняла заявление женщины, хоть у той и не было при себе документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Комментируя новость министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр

намекнул, что за заморозкой лицензии SkyUp может стоять Коломойский.


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