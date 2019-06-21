МВД получило четвертый вертолет в рамках контракта с Airbus

До конца 2019 года ожидаются еще четыре новых геликоптера.

Министерство внутренних дел 20 июня получило четвертый из 55 вертолетов в рамках контракта с Airbus Helicopters.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Геликоптер Н225 будет базироваться в Нежине, где находится Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы ГосЧС.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД . Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолетов H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной).

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря 2018 года Национальная гвардия и ГосЧС. 30 января 2019 года еще один H225 получила ГосЧС.