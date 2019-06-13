В ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали 7 человек

На место аварии вызывали спасателей, чтобы избежать возгорания автомобиля.

В ДТП в Киевской области сегодня утром пострадали 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины.

Авария произошла в 7:51 на автодороге Киев-Одесса вблизи с. Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище.

Бойцы ГосЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания, и передали пострадавших в руки медицинских работников.

Пострадавшие доставлены в Жашковскую ЦРБ.

Причину ДТП установит следствие.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua


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