NVIDIA о разработке автопилота: важно не количество пройденных миль, а их качество

На мероприятие RBC Capital Markets компания NVIDIA делегировала Денни Шапиро (Danny Shapiro), отвечающего за развитие сегмента автомобильных систем, и он придерживался в ходе выступления одной интересной мысли, имеющей отношение к симуляции испытаний «робомобилей» при помощи платформы DRIVE Sim. Последняя, напомним, позволяет симулировать в виртуальной среде испытания автомобиля с системами активной помощи водителю в разных условиях освещённости, видимости и интенсивности дорожного потока. Представители NVIDIA убеждены, что использование симулятора позволяет многократно ускорить разработку безопасных систем автоматического управления транспортными средствами.

В этом процессе важно не количество миль, которое преодолел прототип, поясняет Шапиро, а их качество. В данном контексте подразумевается концентрация тех условий, которые позволяют определить поведение системы управления в критических ситуациях. Когда автопроизводители испытывают обычные прототипы на дорогах общего пользования, они долгое время могут не сталкиваться с критическими ситуациями, а потому обучение происходит медленно. Кроме того, для поиска каких-то специфических метеорологических условий нужно отправлять испытателей в отдалённую местность, где постоянное присутствие нужных для отработки алгоритмов факторов никто гарантировать не может: дождь или снег прекратятся, туман рассеется, и испытания придётся прекратить. Симулятор позволяет всё это отработать в виртуальной среде.

NVIDIA отнюдь не собирается заменить реальные испытания виртуальными, они должны дополнять друг друга. Именно поэтому компания использует для симуляции тот же набор оборудования, что ставится в реальные прототипы «робомобилей», просто их сенсоры и камеры получают не реальные данные, а симулируемые.

Tesla остаётся партнёром NVIDIA, но имеются и противоречия

Когда речь зашла об отношениях с компанией Tesla, господин Шапиро подчеркнул, что она остаётся клиентом и партнёром NVIDIA, поскольку продолжает использовать одноимённые серверные компоненты. При этом ряд заявлений Tesla по поводу производительности разработанного ими собственного процессора для ускорения нейронных сетей NVIDIA продолжает оспаривать. Представители Tesla, по словам Шапиро, искажают данные NVIDIA, прибегая к некорректным методам сравнения.

По мнению представителя NVIDIA, основанный на новом процессоре собственной разработки бортовой компьютер Tesla обеспечивает быстродействие на уровне 144 триллионов операций в секунду, а платформа NVIDIA DRIVE AGX в максимальной конфигурации демонстрирует быстродействие не менее 320 триллионов операций в секунду.

Оспаривает NVIDIA и заявления Tesla по поводу энергетической эффективности их процессора. Все игроки рынка, по словам Шапиро, подчиняются одним и тем же законам физики, и не может быть такого, чтобы Tesla неожиданно взяла и разработала процессор, который бы оказался существенно эффективнее по соотношению быстродействия и энергопотребления.

Внедрение «робомобилей»: торопиться не надо

Денни Шапиро сделал очень важное для всей отрасли признание. Он заявил, что на раннем этапе разработки систем автоматического управления транспортными средствами участники рынка делали немало амбициозных заявлений по поводу сроков выхода на дороги общего пользования полностью автономных автомобилей. Сама NVIDIA в прошлом этим тоже грешила, но по мере углубления в изучение проблемы становилось понятно, что на создание подобных систем уйдёт гораздо больше времени, чем казалось изначально. NVIDIA не хочет выводить на рынок что-то «сырое» и небезопасное, как и многие другие компании, занимающиеся автоматизацией управления транспортом.

Кстати, Шапиро подчеркнул, что сама NVIDIA не собирается выпускать «робомобили». Да, у неё есть несколько прототипов, которые колесят по дорогам общего пользования в разных регионах планеты, но эти машины используются только для отработки алгоритмов на практике. Сотрудничать с NVIDIA начала Toyota, являющаяся одним из крупнейших автопроизводителей в мире, и она будет закупать не только компоненты для бортовых систем автомобилей, но и серверные системы. Вообще Шапиро верит, что именно продажи серверных компонентов для систем управления автомобилями в будущем станут для NVIDIA основным источником выручки на этом направлении. По крайней мере, норма прибыли здесь выше, чем при продаже компонентов для конечных бортовых устройств.

О конкуренции с Intel и необходимости поглощений

Корпорация Intel ради участия в создании компонентов для автомобильного «автопилота» некоторое время назад приобрела израильскую компанию Mobileye, которая на первых порах снабжала своими компонентами и электромобили Tesla. Когда пути партнёров разошлись, израильские разработчики нашли приют под крылом Intel . Компания NVIDIA конкурентный потенциал Intel в автомобильной сфере оценивает следующим образом: у последней из компаний много разрозненных компонентов (камеры Mobileye, серверные процессоры Xeon, ускорители нейронных сетей Nervana, программируемые матрицы Altera и даже предполагаемый дискретный графический процессор), но сама NVIDIA всему этому может противопоставить вертикально интегрированную экосистему открытого типа.

Когда Денни Шапиро спросили, рассматривает ли она возможность поглощения какого-нибудь разработчика датчиков для систем «автопилота» (тех же лидаров, например), он возразил, что подобная сделка осложнила бы справедливое взаимодействие со всеми остальными разработчиками оптических радаров. По этой причине NVIDIA предпочитает сохранять со всеми из них равноправные отношения и не будет никого покупать для формирования собственной, более замкнутой экосистемы.

О ценах на опции «автопилота»: от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов

Представитель NVIDIA на конференции RBC Capital Markets повторил тезис, уже озвученный ранее исполнительным директором компании. «Автопилот» будет добавлять к стоимости автомобилей от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от уровня автономности системы. Разница в цене будет определяться не только разным набором компонентов, поскольку более «самостоятельным» автомобилям потребуется больше датчиков, но и сложностью алгоритмов. NVIDIA напоминает, что теперь она считает приоритетным развитие своего программного обеспечения, а не аппаратного, а потому более сложные в управлении транспортные средства потребуют более высоких затрат на программное обеспечение.

Зато от размера автомобилей стоимость «автоматических» опций зависеть не будет, поскольку и грузовик, и компактная легковушка потребуют единого набора компонентов. Разве что датчики и камеры у них будут размещаться по-разному, но решающего влияния на стоимость это не окажет. Кстати, в NVIDIA убеждены, что магистральные грузоперевозки станут одной из тех сфер, где автоматизация управления транспортом будет внедрена в первую очередь. В конце концов, в этом заинтересованы логистические компании и их клиенты, поскольку это снизит транспортные расходы на доставку всех товаров.



