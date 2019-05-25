В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч
Новый сверхскоростной маглев-поезд, способный развивать скорость до 600 км/ч, стал ещё на шаг ближе к реальности в Китае.
В четверг было объявлено о завершении сборки прототипа транспортного средства на магнитной подушке на предприятии в Циндао, портовом городе в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Созданный государственной корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), крупнейшим в мире поставщиком железнодорожного транзитного оборудования, маглев-поезд, как ожидается, будет запущен в коммерческое производство в 2021 году после проведения масштабных испытаний.
Участники проекта с оптимизмом смотрят на будущее нового маглев-поезда, полагая, что он полностью изменит туристический ландшафт Китая, сократив разрыв между высокоскоростными железнодорожными и воздушными перевозками.
«Возьмите в качестве примера поездку из Пекина в Шанхай. С учётом времени на подготовку путешествие на самолёте займёт около 4,5 ч, около 5,5 ч уйдёт на поездку на высокоскоростном железнодорожном транспорте и около 3,5 ч [займет путешествие] на [новом] высокоскоростном маглеве», — отметил в своем заявлении заместитель главного инженера CRRC Дин Саньсань (Ding Sansan), руководитель команды разработчиков маглев-поезда.
Xinhua/Li Ziheng
В то время как крейсерская скорость самолёта составляет 800–900 км/ч, максимальная рабочая скорость поездов на маршруте Пекин–Шанхай в настоящее время равна 350 км/ч.
Xinhua/Li Ziheng
Следует отметить, что новый китайский прототип маглев-поезда не станет первым поездом, преодолевшим отметку в 600 к/ч, когда его отправят на испытательный полигон.
Xinhua/Li Ziheng
В 2015 году маглев японской компании Central Japan Railway развил на испытательной линии в Яманаси скорость 603 км/час, установив новый мировой рекорд.
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25.05.2019 00:00