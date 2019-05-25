В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч

Новый сверхскоростной маглев-поезд, способный развивать скорость до 600 км/ч, стал ещё на шаг ближе к реальности в Китае.

В четверг было объявлено о завершении сборки прототипа транспортного средства на магнитной подушке на предприятии в Циндао, портовом городе в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Созданный государственной корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), крупнейшим в мире поставщиком железнодорожного транзитного оборудования, маглев-поезд, как ожидается, будет запущен в коммерческое производство в 2021 году после проведения масштабных испытаний.

Участники проекта с оптимизмом смотрят на будущее нового маглев-поезда, полагая, что он полностью изменит туристический ландшафт Китая, сократив разрыв между высокоскоростными железнодорожными и воздушными перевозками.

«Возьмите в качестве примера поездку из Пекина в Шанхай. С учётом времени на подготовку путешествие на самолёте займёт около 4,5 ч, около 5,5 ч уйдёт на поездку на высокоскоростном железнодорожном транспорте и около 3,5 ч [займет путешествие] на [новом] высокоскоростном маглеве», — отметил в своем заявлении заместитель главного инженера CRRC Дин Саньсань (Ding Sansan), руководитель команды разработчиков маглев-поезда.

Xinhua/Li Ziheng

В то время как крейсерская скорость самолёта составляет 800–900 км/ч, максимальная рабочая скорость поездов на маршруте Пекин–Шанхай в настоящее время равна 350 км/ч.

Xinhua/Li Ziheng

Следует отметить, что новый китайский прототип маглев-поезда не станет первым поездом, преодолевшим отметку в 600 к/ч, когда его отправят на испытательный полигон.

Xinhua/Li Ziheng

В 2015 году маглев японской компании Central Japan Railway развил на испытательной линии в Яманаси скорость 603 км/час, установив новый мировой рекорд.



