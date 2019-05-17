В Лос-Анджелесе военный истребитель упал на здание

Пилот успел катапультироваться.

В городе Риверсайд в пригороде Лос-Анджелеса потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Истребитель F-16 упал на крышу здания, расположенного рядом с авиабазой на бульваре Ван-Бурен. Здание не было жилым - судя по фото, это был склад торгового центра. Сообщается, что в результате крушения не было пожара или взрывов, угрожающих населению.

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM

— Rob McMillan (@abc7robmcmillan) 16 травня 2019 р.

Самолет возвращался на место базирования - авиабазу Марч Эйр. Истребитель относился к подразделению Национальной гвардии Южной Дакоты, пишет ABC. Видео, опубликованное сотрудником торгового центра, показало, что самолет перед падением сильно накренился. Социальные сети позже удалили видео с моментом падения истребителя.

По данным местных изданий, в результате крушения пострадали три человека, всем им оказали помощь на месте, никто из пострадавших не получил угрожающих жизни травм. В больницу госпитализировали пилота, который успел катапультироваться, и еще 12 человек с легкими травмами.

Фото: facebook/jeff.schoffstall


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