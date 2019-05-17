Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ

Ранее сообщалось, что полеты могут возобновить уж в августе.

Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ
Фото: Wikipedia

Компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения лайнеров серии 737 МАХ, что сделает безопасным их самолеты. Такое заявление обнародовала пресс-служба компании.

"На данный момент, сотрудники компании налетали больше чем 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS”, - сказано в сообщении. Также было проведено тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет.

Компания также сообщила, что дополнительная информация уже направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос будет рассмотрен, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

Напомним, ранее Boeing заявила об успешных испытаниях программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.

"Боинги" серии МАХ "посадили на землю" в марте этого года после второго крушения новых самолетов. Катастрофа произошла 10 марта в Эфиопии, в результате падения самолета погибли 157 человек. Осенью 2018 года при похожих обстоятельствах в Индонезии разбился лайнер этой же серии. Расследование установило, что сбой в электронике приводит к опусканию носа самолета вниз и уходу в пике. Полеты лайнеров серии МАХ запрещены в воздушном пространстве США, Австралии, Евросоюза и других стран, включая Украину.


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