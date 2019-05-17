Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ

Ранее сообщалось, что полеты могут возобновить уж в августе.

Компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения лайнеров серии 737 МАХ, что сделает безопасным их самолеты. Такое заявление обнародовала пресс-служба компании.

"На данный момент, сотрудники компании налетали больше чем 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS”, - сказано в сообщении. Также было проведено тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет.

Компания также сообщила, что дополнительная информация уже направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос будет рассмотрен, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

Напомним, ранее Boeing заявила об успешных испытаниях программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.