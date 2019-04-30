Fujitsu и Kia создали прототип смарт-автомобиля для полиции

Fujitsu и Kia создали прототип смарт-автомобиля для полиции

Fujitsu Australia и Kia Motors Australia объединили усилия, чтобы создать прототип «умной» полицейской машины на базе модели Kia Stinger, используемой в настоящее время полицейскими подразделениями Квинсленда, Северной территории и Западной Австралии.

В прототипе уменьшено количество кабелей и систем по сравнению с используемыми полицией настоящее время транспортными средствами, так как большая часть функций по управлению перенесена в информационно-развлекательную систему автомобиля.

Также в автомобиле был установлен дактилоскопический сканер на рычаге переключения передач, что позволит отказаться от сложной системы аутентификации полицейских.

«Технология биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure защищает конфиденциальную информацию, а три функциональных кнопки на передней части рычага переключения передач предназначены для управления аварийным световым сигналом и сиреной, повышая безопасность офицеров, которым больше не требуется отвлекаться от дороги для управления системой», — сообщается в совместном пресс-релизе компаний.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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