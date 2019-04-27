Пентагону нужны скоростные вертолёты-разведчики

Проект разработки перспективного ударно-разведывательного вертолёта под названием Future Attack Reconnaissance Aircraft запущен Армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предполагающего разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от лёгких разведывательных и средних ударных до тяжёлых транспортных, способных конкурировать с транспортными самолётами.

По итогам конкурса победитель проекта должен будет создать вертолёт, способный выполнять полёты не скорости не менее 380 км/ч. Сконструировать такой аппарат вызвались американские компании AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikosrky. Все участники должны будут защитить проекты новых вертолётов в 2020 году, после чего военные выберут двух финалистов. Эти две компании должны будут к 2023 году передать на сравнительные испытания готовые прототипы.

После этого Пентагон выберет победителя, который получит контракт на производство и поставку новых вертолётов. Sikorsky уже проводит лётные испытания прототипа, у AVX Aircraft готов проект, а Bell Helicopter сделает вертолёт на базе 525 Relentless. Boeing отказался от публичной презентации, а Karem Aircraft подготовил сразу несколько проектов. Принять новые вертолёты на вооружение планируется в 2028 году.



