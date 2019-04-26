Греческий Boeing без разрешения приземлился в Кишиневе
Самолет прибыл из Бухареста, у него не было разрешений ни для вылета, ни для прилета.
В аэропорту Кишинева задержали Boeing 737-800 греческой авиакомпании, который прилетел в Молдову без разрешения.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Государственного Органа Гражданской Авиации (ГОГА) Ирина Бодолика.
По ее словам, в четверг самолет вторгся без разрешения в воздушное пространство Молдовы и сделал несколько кругов над Кишиневом, после чего авиационные власти приказали ему приземлиться.
"Сразу после приземления в кишиневском аэропорту сотрудниками ГОГА был проведен осмотр самолета. Ничего подозрительного обнаружено не было. В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что они вылетели из Бухареста. У самолета не было необходимых разрешений для вылета, как и для прилета", - рассказала Бодолика.
В Молдове начали расследование в связи с этим инцидентом.
До выяснения всех обстоятельства самолет останется в аэропорту Кишинева.
Напомним, в марте самолет British Airways прилетел в шотландский Эдинбург вместо немецкого Дюссельдорфа.
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26.04.2019 18:03