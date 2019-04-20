Аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv

К онлайн-кампании #CorrectUA присоединились уже более 25 аэропортов мира.

Аэропорты Бельгии изменили написание столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией – Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - сказано в сообщении.

Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev). Всего к акции присоединились более 25 аэропортов мира. Среди них аэропорты Стамбула, Бухареста и Вильнюса.

Также The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.


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