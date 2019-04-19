Автосалон в Нью-Йорке 2019: Lincoln Corsair.

В последнее время бренд Lincoln стабильно выдает по одной новинке в год: Continental, Navigator, Nautilus, Aviator. Дебютант этого года – кроссовер Corsair, самый компактный в линейке.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Lincoln Corsair.

Машина заменяет в линейке «Линкольна» модель MKC, выпускающуюся с 2014 года. Конкурировать Corsair станет, в частности, с «Лексусом NX» и «Кадиллаком XT4». В его основе лежит платформа С2, которая роднит его с народными моделями Ford – четвертым «Фокусом» и «Кугой». Ничего не попишешь: премиальный статус это, конечно, хорошо, но об экономии нужно помнить в первую очередь.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Lincoln Corsair.

Стилистически Corsair повторяет монументальных старших братьев Aviator и Navigator. Причем от первого от практически не отличается даже в мелочах. Двигатели скромные по объему: «турбочетверки» 2.0 и 2.3 отдачей 254 и 284 л.с. соответственно (в американской спецификации). Полный привод и 8-ступенчатый автомат положены всем версиям. Позже появится и гибрид.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Lincoln Corsair.

Фишек у модели хватает. Так, для записи звуковых оповещений водителя привлекли симфонический оркестр Детройта. Он записал для машины шесть композиций. Для открывания дверей и запуска двигателя можно создать через мобильное приложение виртуальный ключ. К профилю каждого водителя можно привязать до 80 различных настроек. А еще производитель уверяет, что на втором ряду сидений просторнее, чем в куда более крупных Tesla Model S и Mercedes GLS!

Lincoln Corsair станут собирать не только в США, но и в Китае.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Lincoln Corsair

В линейке «Линкольна» обновился самый компактный кроссовер.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Lincoln.


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