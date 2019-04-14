Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Компания OSM Aviation, занимающаяся подбором персонала и подготовкой кадров в сфере авиации, оформила заказ на покупку 60 полностью электрических самолётов американского разработчика Bye Aerospace. Представители норвежской компании говорят о том, что крупнейший в истории заказ на покупку электрических самолётов eFlyer 2 станет очередным шагом, который поможет сделать авиационную отрасль более чистой с экологической точки зрения.

Новые самолёты поступят в распоряжение лётных центров OSM Aviation Academy, где они будут использоваться для подготовки специалистов. Пилоты, проходящие обучение на электрических самолётах, будут получать лицензии стандартного образца. Кроме того, использование самолётов с электрическими двигателями позволит снизить расходы на перелёты.

Самолёт eFlyer 2 оснащается силовой установкой Siemens SP70D, максимальная мощность которого равна 90 кВт. Официальные лётные испытания этого электрического самолёта были завершены в феврале этого года. Стоимость одного самолёта eFlayer 2 равна $350 000. Представители OSM Aviation говорят о том, что использование обычного самолёта обходится в $110 в час, тогда как применение eFlyer 2 позволит снизить цену до $20 в час. В настоящее время норвежская компания использует в своей деятельности 20 самолётов, преимущественно Cessna 172. Скорее всего, OSM Aviation постепенно выведет их из строя, после того, как парк компании пополнят 60 самолётов на электрической тяге.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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