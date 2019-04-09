Полиция задержала парня, насмерть сбившего двух девушек в Белой Церкви

19-летнему парню грозит 10 лет тюрьмы.

Полиция задержала парня, насмерть сбившего двух девушек в Белой Церкви
Фото: lv.npu.gov.ua

В Киевской области полиция задержала водителя, который cбил насмерть двух девушек в Белоцерковском районе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Киевской области.

"19-летний житель Белоцерковского района признался сотрудникам полиции в том, что действительно совершил смертельный наезд на двух девушек, после чего скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос о наложении ареста на изъятое транспортное средство и объявлении подозрения, водителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, смертельная авария произошла в субботу, 6 апреля в селе Песчаное под Киевом. Автомобиль "Мазда" насмерть сбил двух девушек: 18-летнюю жительницу этого населенного пункта и 16-летнюю киевлянку. Водитель оставил разбитый автомобиль на месте преступления, а сам сбежал.


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