В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя

Нарушителя задержали на 303 км автодороги "Харьков-Симферополь".

В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней доганяли пьяного водителя
Фото: radio.vesti.ru

В Запорожье патрульным пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался от них сбежать.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"7 апреля в 23:55 на перекрестке улиц Привокзальной и Новокузнецкой в городе Запорожье во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Тойота Раф-4». Водитель управлял транспортным средством с явными признаками опьянения, но по требованию правоохранителей остановиться он продолжил движение", - говорится в сообщении.

Полицейские начали преследование и на 303 км автодороги "Харьков-Симферополь" один из патрульных выстрелил по кузову, чтобы остановить нарушителя.

В результате происшествия никто не пострадал.

Во время освидетельствования установлено, что водитель, житель пгт Балабино 1979 года рождения, находился в состоянии опьянения. Автомобиль у него изъят.

Составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в конце февраля под Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуру.


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